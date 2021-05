Passo Corese, frontale tra due auto: due feriti, uno in codice rosso

RIETI - Incidente frontale a Passo Corese, nel tratto della strada regionale Ternana che attraversa la prima frazione di Fara Sabina.

L’impatto è avvenuto, dopo le ore 19 nella salita che tra la rotatoria dell’ex Sansificio e quella posta all’intersezione con via Giacomo Matteotti e via Giovanni Falcone. A scontrarsi sono state una Smart e una Mini. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dagli operatori del 118: quello della Mini è stato trasferito all’ospedale romano Sant’Andrea in codice rosso e l’altro nel nosocomio di Rieti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Poggio Mirteto e Montelibretti e i carabinieri di Poggio Mirteto che hanno eseguito i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa e il traffico deviato sulla viabilità locale.

