RIETI - Alla presenza di tutto l’establishment di Fratelli d’Italia, è stata inaugura, lungo la via commerciale XXIV Maggio a Passo Corese, la sede del circolo farense guidato da Simone Fratini. Oltre a ringraziare i vertici e i sindaci intervenuti per il taglio del nastro, Fratini ha profuso parole di riconoscenza per la sua "comunità".

«A oggi abbiamo creato un gruppo importante che si fonda su oltre 100 tesserati e i tesseramenti non sono ancora chiusi – esordisce Fratini - Stiamo riscuotendo un grande successo e tutto questo è merito di una squadra che è come una famiglia, fatta di persone serie e volenterose che pongono l’interesse della comunità davanti a quello personale. Oggi inauguriamo la nostra casa che a sarà a disposizione dei ragazzi che potranno usufruirne per svolgere le proprie attività». Accanto a Fratini ci saranno la vicecoordinatrice Consuelo Zonetti membro del direttivo composto anche Anna Rita Bonaventura, Eleonora Oppes, Chiara Costantini, Emanuele Bonifazi, Cristian Mechelli e Alvaro Carboni.

«Adesso - continua Fratini - ci aspetta una battaglia importante, che senza dubbio riusciremo a vincere insieme a Roberta Cuneo alla quale crediamo tantissimo e che sta dimostrando giorno dopo giorno di essere la persona giusta al momento e al posto giusto. Si sta rivelando una vera leader e siamo convinti che sarà un sindaco che lascerà il segno, in positivo, nella storia di Fara. Noi come gruppo politico saremo un sostegno e insieme una spina nel fianco di Roberta. Cercheremo sempre di essere propositivi, di spronare, anche se siamo sicuri che non ce ne sarà bisogno, a migliorare l’azione di governo. La nostra forza sarà quella di essere un gruppo unito e solido con un leader che prenderà le decisioni ma che, a differenza di altre circostanze, sarà coadiuvato da una squadra che avrà sempre la sua importanza a livello decisionale».

I comitati di frazione. Intanto mercoledì Roberta Cuneo, a Borgo Quinzio, ha lanciato l’istituzione dei comitati di frazione. «Questa proposta - spiega la candidata di Uniti per Fara - nasce dall’esigenza di seguire un territorio particolare, in cui ogni frazione ha dei differenti e specifici bisogni, che devono essere velocemente segnalati e risolti». Nel corso della tappa di Borgo Quinzio tanti gli argomenti affrontati: dal degrado del cimitero alla riqualificazione di via Salaria, dalle strutture scolastiche e il loro riscaldamento fino al problema di Aps.

