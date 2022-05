RIETI - Esplode una bombola a gas da campeggio e va in fiamme un accampamento abusivo in via dei Bretoni a Passo Corese. Tre persone sono rimaste ferite e trasferite all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

Dopo le 18 di oggi 3 maggio, si è udito un boato seguito da un fumo nero nei pressi del sottopassaggio che collega via Garibaldi a via XXIV Maggio, che si è scoperto provenire da una baracca allestita sotto il ponte della ferrovia nella quale vivevano tre uomini, tra i 40 e i 60 anni, senza fissa dimora.

L’esplosione scaturita da un fornello utilizzato per cucinare ha generato un incendio alimentato dalla folta vegetazione e dai rifiuti accatastati nell'area. Le persone nelle vicinanze dopo l'esplosione hanno allertato il numero di emergenza 112 e in via dei Bretoni sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Poggio Mirteto, il 118 e il vicesindaco di Fara Sabina, Simone Fratini.