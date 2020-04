RIETI – Nel giro di un mese l’emergenza coronavirus ha provocato un enorme cambiamento delle abitudini di vita di ciascuno, causando una brusca interruzione dei rapporti sociali con l’esterno. Tuttavia, la tecnologia sta fornendo a molti un aiuto per evitare l’alienazione dal mondo e anche la società Passo Corese ha deciso di sfruttare le potenzialità dei social network per tenere saldo il legame con i suoi calciatori. Durante le ultime settimane, infatti, la squadra sabina sta pubblicando su entrambe le sue pagine Facebook un gran numero di immagini e video in cui allenatori, giocatori e vari membri dello staff tecnico entrano in contatto con il resto del team e trasmettono la loro vicinanza in un momento così delicato.

Diversi sono i messaggi di tecnici e dirigenti rivolti alla prima squadra, ma tanti sono soprattutto quelli dedicati ai giovani del settore agonistico e della scuola calcio. Rimanere a casa rispettando le regole, fare esercizio fisico, ma anche usare il tempo a disposizione per riflettere sulla bellezza della libertà. Questi sono solamente alcuni dei suggerimenti che il club bianconero rivolge a calciatori e ragazzi delle giovanili, nella convinzione che tutti sono chiamati a fare la propria parte per superare la battaglia contro l’epidemia. Molto coinvolgenti anche i video dei più piccoli, che raccontano come trascorrono la propria giornata nella loro abitazione e come si mantengono in allenamento. In ogni filmato, non manca poi un pensiero ai compagni di squadra, con cui ciascuno spera di ritrovarsi il prima possibile per divertirsi e migliorare.

«In questo brutto periodo, nessuno deve sentirsi solo – dichiara a "Il Messaggero" il presidente del Passo Corese, Fabrizio Vollera – ed è per questo che abbiamo deciso di utilizzare Facebook per sostenerci a vicenda. Mando un grande abbraccio e i più sinceri auguri di Pasqua a tutti i tesserati della società e alle loro famiglie. Dobbiamo pensare in positivo, immaginando un ritorno non troppo lontano sui campi da gioco. Se ognuno di noi rispetterà le norme prescritte, sono convinto che ce la faremo».

Ultimo aggiornamento: 11:22

