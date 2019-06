© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la conferma del tecnico Fabrizio Benigni sulla panchina del Passo Corese, la società coresina mette a punto i primi colpi di mercato in vista della stagione 2019-2020. Sono cinque le prime conferme annunciate sul fronte giocatori.Il giovane Daniele Filippi, capitano della formazione coresina nella precedente stagione mantiene la promessa: la priorità al Passo Corese è rispettata. Il centrocampista classe ‘93, definito “tutto fare” da mister Benigni, è pronto per una nuova avventura in maglia bianconera, lui che è stato sempre orgoglioso di rappresentare questa squadra.Sempre a centrocampo arriva la conferma del classe ’98 Daniel Caprioli, a fianco di capitan Filippi ha dimostrato di essere all’altezza della situazione.Ci sarà anche l’esterno di attacco Emilio Ubertini, 31 anni e tanta esperienza utile per portare avanti il progetto bianconero. Come riportato in una intervista rilasciata a Il Messaggero, è ancora molta la voglia di giocare e imparare. Mister Benigni ha contribuito al suo ritorno e oggi continua questo connubio.Il club coresino blinda anche la porta con Matteo Somma. Il classe ’97 ha difeso per 32 gare i pali nel corso della passata stagione, dimostrandosi una garanzia nonostante la sua giovane, visti i pochi gol subiti.A proposito di giovani, altra importante conferma arriva sul piano degli under: Matteo Forti, classe 2001 e coresino doc di scuola Romulea ha scelto nuovamente di combattere per i colori bianconeri. Ha esordito in prima squadra nel match vinto col Guidonia: suo il cross che ha portato alla vittoria.Nei prossimi giorni sono previste altre conferme e i primi nuovi arrivi.