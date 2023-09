Passo Corese, auto investe una giovane donna

RIETI - Investimento stradale questa mattina, 12 settembre, intorno alle 9 a Passo Corese. Una giovane donna, con meno di 30 anni, della zona, è stata investita da una macchina guidata da un anziano, mentre stava attraversando le strisce pedonali sulla strada regionale 313 Ternana nei pressi della rotatoria che collega via Giovanni Falcone a via Giacomo Matteotti. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e saranno i rilievi affidati alla polizia stradale di Passo Corese a chiarirla. La giovane è stata nel frattempo trasferita in ospedale per essere sottoposta alle cure necessarie, ma durante le operazioni di soccorso non ha mai perso conoscenza.