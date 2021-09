Mercoledì 29 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Amazon annuncia l’aumento del salario in ingresso, ovvero quello corrisposto a chi comincia a lavorare per la multinazionale, con una percentuale che diminuisce in base agli anni di occupazione. La misura riguarda anche il centro di distribuzione di Passo Corese, dove i sindacati lo accolgono di buon grado, ma vedono il fatto come un primo passo e non certo come un punto di arrivo. Nel sito coresino, infatti, la maggior parte dei dipendenti è assunta da diversi anni e le necessità dei lavoratori riguardano soprattutto la valorizzazione del personale esperto, toccato marginalmente dagli aumenti che entreranno presto in vigore. A oggi sono circa 1.400 i contratti a tempo indeterminato oltre a 2.000 somministrati, destinati ad aumentare entro dicembre.

Lo scenario

Dal primo ottobre, nelle buste paga Amazon, ci saranno più 131,04 euro lordi (8% in più) per i dipendenti da meno di 12 mesi, più 109,20 euro per chi vi lavora dai 12 ai 24 mesi e più 87,36 euro per gli assunti da oltre due anni e avanti così. «Con il nuovo aumento retributivo - spiegano dalla multinazionale - che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, la retribuzione d’ingresso per i dipendenti ammonterà a 1.680 euro lordi, l’8% in più rispetto ai 1.550 euro lordi al mese previsti dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica». «Ci impegniamo - dichiara Stefano Perego, vicepresidente Amazon Eu Operations - per offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale».

Le reazioni

Le rappresentanze sindacali del sito coresino sono compatte nel ritenere gli aumenti un fatto positivo, ma non risolutivo. «Accogliamo di buon grado la comunicazione dell’aumento per tutti gli operatori compresi nei livelli 3, 4 e 5 del Ccnl - interviene Antonio Rubini, consigliere regionale Uiltrasporti e referente siti produttivi Amazon nel Lazio - perché sta a indicare che il protocollo sulle relazioni industriali siglato con Amazon il 15 settembre sta cominciando a dare i primi risultati, anche di carattere economico. In realtà, ci aspettavamo un riconoscimento per alcune importanti figure professionali che, a nostro parere, meritano di vedersi riconosciuti preparazione e responsabilità, mentre l’azienda ha ritenuto opportuno puntare di più ad aumentare i salari di ingresso. Siamo sulla buona strada, dal momento che l’azienda si era già resa disponibile aprendosi ad accogliere proposte e feedback sull’organizzazione dei turni e sulla job rotation, ovvero su una miglior distribuzione delle mansioni, in modo da ridurre l’incorrere di criticità fisiche, spesso scaturite in seguito ad azioni e movimenti ripetitivi durante la giornata lavorativa. Il nostro lavoro, volto a migliorare il migliorabile, non si arresterà anzi, sul piano economico, continueremo a battere il tasto degli aumenti dei buoni pasto». «Siamo contenti dell’apertura dell’azienda al sindacato e vanno bene gli aumenti - gli fanno eco le Rsa Cgil - ma ricordiamoci che ci sono altri punti in discussione che non sono stati minimamente trattati e criticità che attendono di essere risolte».