Passo Corese regola l'Almas 2-0 e allunga in vetta. Benigni: «Ordinati e aggressivi, avanti così»

RIETI - Passo Corese fa sua la prima giornata di ritorno: al Leprignano i coresini sorpassano l’Almas Roma 2-0 grazie a due gol di Italiano, ormai bomber della formazione allenata da mister Benigni. Il pari (1-1) del Fiano Romano con il Guidonia permette ai bianconeri di allungare e tornare a +5 sulla diretta concorrente al titolo.

La gara

Passo Corese si presenta senza gli assenti Somma, Palmarucci, Barbetti e Sinibaldi. Primo tempo molto tattico con l’Almas che si chiude bene e prova di reagire sulle ripartenze. Nei primi 45’ per i coresini ci provano Barbetti e Nocerino che però depositano sul fondo. L’Almas scheggia la traversa.

La gara si sblocca solo al 30’ del secondo tempo: Italiano batte un calcio di punizione sulla desta della porta difesa dall’Almas, punizione perfetta per il suo mancino. La conclusione del numero dieci prima sbatte sulla barriera spiazzando il portiere ospite poi la palla si insacca sull’angolo opposto alla conclusione del coresino. Passo Corese che spinge forte e nei trenta metri è molto pericoloso: al 36’ Mechelli conclude in porta ma è la traversa ad impedire il raddoppio dopo una bella azione di Pecorari. Il bomber della coresina è come al solito Italiano: al 40’ il numero dieci raddoppia sempre su punizione dal limite, la palla si insacca sotto al sette dove l’estremo difensore ospite non può mai arrivare. È 2-0. Nell’ultimo dei minuti di recupero l’Almas colpisce nuovamente la traversa su calcio di punizione.

Le dichiarazioni

Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «L’Almas è una buona squadra, si è rinforzata molto nel mercato di gennaio. Siamo stati molto bravi, ordinati e aggressivi. Forse avevamo più cambi e questo ci ha permesso di prenderci questa vittoria importantissima».