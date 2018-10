RIETI - Gli studenti occupano l’istituto d’istruzione superiore “Aldo Moro” di Passo Corese. “Siamo stufi di essere presi in giro dalla Provincia” tuonano i ragazzi che hanno deciso di occupare l’edificio. Tra le ragioni che li hanno spinti ad organizzare la protesta ci sono anzitutto “i problemi legati alla carenza di aule, alla succursale individuata che non sarebbe idonea, all’assenza di mezzi di trasporto per gli studenti che attualmente stanno seguendo le lezioni nei locali della parrocchia”. I ragazzi lamentano anche disagi connessi alla sede centrale “dove gli infissi non sono a norma, le aule piene di muffa, la maggior parte dei bagni sono guasti e le scale antincendio sono montate al contrario”. © RIPRODUZIONE RISERVATA