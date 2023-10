Passo Corese, aggredito uomo di colore in piazza Salvo D’Acquisto

RIETI - Aggressione nella tarda serata di mercoledì in piazza Salvo D’Acquisto a Passo Corese. Dalle prime informazioni trapelate, la vittima è un uomo di colore di 51 anni - Issa Traoré - residente nella frazione da 18 anni e padre di tre bambini, ferito da ignoti (non si conosce ancora quanti e chi fossero) e trasferito in ospedale dove è stato dimesso con qualche giorno di prognosi.

Stando ad alcune testimonianze, si parla di due ragazzi e una ragazza. Forse, tutti minoremmi.

Sull’accaduto che ha rotto la quiete dei residenti dei vicini palazzi allarmati dalle urla che provenivano dalla piazza, stanno indagando i carabinieri della stazione di Passo Corese intervenuti subito dopo l’aggressione.