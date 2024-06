Passaggio di testimone alla Scuola Calcio Football Rieti 1936: Pengili prende il posto di Zamporlini. La cerimonia. Foto

RIETI - È ufficiale il passaggio di testimone al comando della Scuola Calcio Football Rieti 1936, con Irfan Pengili che prende il posto di Andrea Zamporlini, quest'ultimo presidente uscente dopo sette anni di gestione proficua, che alla resa dei conti ha sfornato tanti piccoli calciatori in erba che attualmente si stanno mettendo in evidenza nei settori giovanili cittadini.

La cerimonia di commiato e di benvenuto si è consumata giovedì 6 giugno scorso al centro sportivo Gudini, quartier generale della scuola calcio, in occasione della festa di fine stagione organizzata, come sempre, dal responsabile organizzativo Gennaro Isaia e i tanti istruttori che lo supportano, dinanzi alle famiglie dei giovani calciatori.

L'emozione l'ha fatta da padrone, ovviamente, con uno Zamporlini visibilmente commosso dopo un settennato importante e impegnativo, passato tra le forche caudine della pandemia, riuscendo però a tenere sempre botta e, laddove possibile, migliorare sia la qualità del prodotto, che il servizio offerto.

Al termine dell'evento, l'omaggio della scuola calcio ad Andrea Zamporlini, ossia una maglia incorniciata con tanto di dedica in ricordo del suo trascorso in amarantoceleste. Allo stesso modo, i bambini presenti in campo hanno dato il benvenuto a Irfan Pengili che, a partire dalla stagione 2024/25 proseguirà il percorso già ampiamente tracciato dalla gestione Zamporlini, con la nuova denominazione: Forever Calcio Rieti (Fc Rieti).

Il messaggio

Sulla pagina Facebook della Scuola Calcio, il messaggio di saluto dedicato ai due:

«Con gratitudine il Football Rieti 1936 omaggia Andrea Zamporlini per questi anni trascorsi insieme, per aver saputo compiere passi da gigante quanto persino i sentieri erano stretti, per il coraggio e anche per le fragilità, per ogni giorno che la Scuola Calcio è stata il suo primo pensiero, per gli strumenti, gli spazi messi a disposizione, per la fiducia nel suo staff che, con altrettanta fiducia, nel tempo, si è fatto stabile, responsabile, capace. Non senza fatica, non senza crisi, ma con quel valore aggiunto che è proprio di chi, con coerenza, crede in ciò che dice e soprattutto fa quello che dice. Dà il benvenuto ed augura buon lavoro ad Irfan Pengili, nuovo Presidente a partire dalla stagione 2024/25. A lui che ha accolto questo passaggio di testimone, che con discrezione e disponibilità ha incontrato questo gruppo di lavoro, confermandolo, confidando in quel cammino che, passo dopo passo, lo porterà a conoscerlo meglio e a costruire insieme un futuro ad una realtà che merita assolutamente crescita e continuità»