Domenica 17 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Rieti e provincia restano aperti per Pasqua. La mostra di Palazzo Dosi-Delfini nel capoluogo presenta un’ampia e importante rassegna dell’opera di Giorgio de Chirico, attraverso una selezione delle più significative opere della collezione della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma e di quelle custodite nel museo del Monastero di Santa Filippa Mareri di Borgo San Pietro.

Aperture il sabato e la domenica con orario 10–13 e 17–20 dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20. Sempre a Rieti oggi e a Pasquetta visite al teatro Flavio (10–13 e 16–18) con la guida alle 16.30. (info 366/8249734 oppure presso l’Ufficio turistico in piazza del Comune). Il giorno di Pasquetta dalle 10.30 tour della città e centro storico. Inoltre, il Museo civico sempre a Pasquetta apre dalle 10 alle 13. Per la Rieti sotterranea visite oggi e domani alle 11 mentre per la Rieti sottosopra oggi alle 9.30 (info: 347/72795919).

In Sabina. A Pasqua tutti al Museo anche a Fara in Sabina. Il Museo civico archeologico e il Museo del silenzio di Fara rimarranno aperti durante le festività di Pasqua. Oggi visite guidate con ingresso ridotto per tutti coi seguenti orari: la mattina alle 10-11 e 12 mentre il pomeriggio alle 15-16 e 17. Per la prenotazione: 346/8187972. Domani, lunedì di Pasquetta il tour Le Chiese di Fara. Durata e orario visita di 2 ore circa dalle 16 alle 18. Prenotazione al numero 346/8187972.

Torna nei luoghi di cultura della Sabina, “Sentieri in Cammino”, con i suoi spettacoli dal vivo. Il primo appuntamento è questa sera nel giorno di Pasqua, alle 21, al teatro Comunale di Poggio Moiano con lo spettacolo teatrale “In nome di Maria” regia di Michele La Ginestra, con Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito e Francesco Stella.

La direzione artistica è di Massimo Wertmuller. Infine, una doppia escursione in programma oggi e domani alle Gole del Farfa con l’associazione Sabina in Trekking alla scoperta dei tesori naturalistici della Sabina con annesso pranzo pasquale all’Alpaca Ranch a Castelnuovo di Farfa. Info: 327/9308192.