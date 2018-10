UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – Cala il sipario sulla prima giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale. Nella categoria Under 17, buona la prima per Sporting Rieti, Cantalice e Cittaducale, che vincono rispettivamente contro La Sabina, Valle del Tevere e Settebagni; nella categoria Under 16 (girone D – Roma), successo per lo Sporting Rieti, vittorioso in casa di Piana del Cavaliere.Vince in larga misura, tra le mura amiche, lo Sporting Rieti: contro la Sabina è 6-2. In gol per i padroni di casa, due volte Sestili, Aguzzi, Zanoaga, Santarelli e Baldinetti. Per la Sabina, non basta la doppietta di Autizi.Successo per 1-0 a Forano, contro la Valle del Tevere, per il Cantalice. Decisiva la rete di Pitoni.Buona la prima per la Pro Calcio Cittaducale: in casa del Settebagni è 2-0 per gli ospiti, che vanno a segno prima con Kume e poi con Giacomini. Franco Monaco (Pro Calcio Cittaducale): «Bella partita, oserei dire maschia, portata a termine dalla squadra con determinazione. Complimenti ai miei ragazzi».Finisce 1-1 la sfida tra Pro Calcio Studentesca e Casali Poggio Nativo. Il match viene sbloccato dalla squadra di casa, grazie al gol di Zirretta. Il pareggio di Casali Poggio Nativo vede, poi, la firma di Ippoliti. Il tecnico della Pro Calcio, Antonio Pilati: «Abbiamo disputato una prestazione con poca qualità. Non siamo riusciti ad esprimere un buon calcio e non abbiamo giocato di squadra, anche per colpa di un avversario ostico che non badava a fronzoli. Siamo andati in vantaggio, ma siamo stati raggiunti verso la fine della partita per un nostro pasticcio difensivo, quando sembrava che la partita stesse concludendosi con una nostra vittoria. Peccato che proprio allo scadere, una traversa ci ha negato il trionfo, ma, a parte il risultato, dobbiamo migliorare il nostro atteggiamento e soprattutto il gioco». Commenta il match anche il mister di Casali Poggio Nativo, Antonino Errante: «Una partita equilibrata e corretta. Giusto il risultato finale».Infine, Fiano Romano travolge i padroni di casa della Brictense con un pesante 10-2. In questa prima giornata, ha riposato Città di Palombara.: Fiano Romano, Cittaducale, Cantalice, Sporting Rieti 3; Casali Poggio Nativo, Pro Calcio Studentesca 1; Città di Palombara (una partita in meno), La Sabina, Valle del Tevere, Settebagni, Brictense 0.Parte con il piede giusto l’avventura dello Sporting Rieti nell’Under 16 provinciale romana. In casa di Piana del Cavaliere, è 2-1 per gli ospiti, che vanno a segno con Bakaj e Battisti. Dunque, primi tre punti in classifica per i reatini.