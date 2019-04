RIETI - E’ arrivata in ospedale a bordo dell’autombulanza del 118 che l’aveva soccorsa a casa e con lei c’era anche un neonato. Ma quando il personale del pronto soccorso l’ha preso in cura ha dovuto constatare che era già morto. E subito è scattata la segnalazione da parte dei medici alla direzione sanitaria, con il conseguente intervento dei carabinieri.



«Non sapevo di essere incinta, l’ho scoperto quando mi sono sentita male e ho chiesto aiuto», ha sostanzialmente affermato la puerpera. Toccherà quindi al magistrato fare chiarezza. Oggi l’autopsia sul piccolo.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, MARTEDI' 9 APRILE 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA