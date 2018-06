di Christian Diociaiuti

RIETI – Parlato saluta il Rieti. Lo fa con una nota inequivocabile. Un’uscita da vincitore, certo, ma inattesa che apre scenari e riflessioni. Ci si aspettava almeno un confronto tra la nuova realtà e il tecnico che ha riportato il Rieti nel calcio che conta. Ciò è avvenuto solo parzialmente. A chiarire tutti gli aspetti è lo stesso allenatore.



IL POST

Queste le parole lasciate sulla sua bacheca di facebook: “Ciao Ragazzi. Alla luce del nuovo assetto societario che si sta prefigurando in seno alla Fc Rieti, sono costretto a prendere una decisione dolorosa, maturata al termine di un confronto ponderato e cordiale con il mio presidente Riccardo Curci, nel corso del quale ha compreso le mie esigenze che in questo momento non collimano con quelle societarie. Durante questo lungo periodo di silenzio la mia priorità è stata sempre e solo la possibilità di vivere una nuova esperienza in serie C con Riccardo Curci alla presidenza, ma venendo meno questa condizione, mio malgrado, ho deciso di prendere in considerazione nuove esperienze professionali. È stato un anno meraviglioso e vi porterò tutti nel cuore, dal presidente al magazziniere, passando per i tifosi. Grazie Rieti per quello che mi hai dato! Mr. Carmine Parlato”.



L’ANALISI

Parole secche e chiare. Parlato dice addio al Rieti a 21 giorni dalla naturale scadenza del suo tesseramento con il Rieti, il 30 giugno. Rapporto che era iniziato 10 mesi fa: era l’8 agosto quando l’allenatore venne ingaggiato dal Rieti. Una scelta vincente: il 29 aprile 2018 il Rieti è potuto tornare tra i professionisti dopo 11 anni. I tifosi gli avevano chiesto di rimanere e molti giocatori attendevano le sue mosse anche per quanto riguarda le loro. Il tecnico, è intuibile, dovrà dare risposte a corti spietate come quelle di Modena, Mantova e Latina, tutte pronte a tornare in C e pronte ad affidarsi al mago dell’Interregionale.



Ma è presumibile pure che sia riuscito a tracciare un profilo della nuova proprietà e a capire che chi sta entrando nel Rieti abbia un asso nella manica anche per la panchina. Oltre, ovviamente, a dover rispettare il giuramento di fare la C solo con Curci alla presidenza. Cosa impossibile, vista la cessione dell85% delle quote a soggetti terzi, che rimangono avvolti nel mistero.

