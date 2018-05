di Christian Diociaiuti

RIETI - Le parole simili a tante altre dopo una domenica di partite. Carmine Parlato, dopo l'amichevole finita 6-1 contro il Frosinone allo Stirpe ha analizzato il match, così come ha fatto tante volte in questa annata sportiva: «Onorati di aver preso parte a questa amichevole, ci prendiamo volentieri i complimenti che ci sono stati fatti dai nostri avversari, al di là del risultato finale che era davvero l'ultima cosa che contava oggi. Nonostante avessimo staccato la spina già da qualche giorno, ho voluto schierare una squadra senza vincoli di Lega per la curiosità di vedere all'opera tutti i grandi insieme e debbo dire che fino a quando c'è stata partita, la risposta è stata più che positiva. Era però giusto dare spazio a tutti e man mano la fisionomia tecnico-tattica è andata modificandosi. Ora per tutti un meritato riposo, dopo una stagione lunga, intensa e impegnativa».



RESTA?

Ma lui sa benissimo che quella di ieri non era una domenica come le altre. Era la domenica del rompete le righe dopo la sinfonia da lui orchestrata, concerto perfetto chiuso sotto gli scroscianti applausi che hanno portato alla serie C. Per Parlato sono già arivate le richieste dei tifosi: «Mister, dai resta, prova la C insieme a noi». Corteggiato già da mezzo mondo (su tutte Arezzo, Latina e pure io redivivo Modena), anche per lui iniziano le vacanze. Torna a Padova (è amatissimo, l'ha riportata in C e quest'anno è pure arrivata la promozione in B e la Supercoppa di C) in attesa di scrivere anche il suo di futuro. «Rimanere? Avremo tempo e modo di parlarne» ha detto nei giorni scorsi. Sulla sua permanenza, prima, passano le determinazioni che Curci farà a livello societario, oltre ovviamente alla volontà del tecnico che ha scritto la storia del club, confermandosi un mago della D. Ma certo è che Parlato in C sarebbe una gran partenza per Rieti. E se dovesse arrivare un nuovo socio, magari in maggioranza, non potrà che tenerne conto.

