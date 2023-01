Pari e patta tra Città di Rieti e Monterotondo (0-0). Foto. Pagliarini: «Buona gara». Gregori: «Risultato giusto»

RIETI - Finisce a reti bianche la supersfida del Gudini tra il Citta di Rieti e il Monterotondo 1935, nella decima giornata del girone d'andata del campionato di Prima categoria.

Era il duello tra la prima e la seconda del girone B, la gara tra le migliori del raggruppamento, che alla resa dei conti si sono divisi equamente la posta in palio con uno 0-0 che rispecchia quanto visto in campo. Più possesso palla per i reatini, pericolosi nel primo tempo con una conclusione dal limite di Parente, mentre il Monterotondo 1935 ha badato più a contenere che non a impostare gioco. Nella ripresa il copione resta lo stesso, il Città di Rieti sbatte sul muro difensivo gialloblù e dopo 5' di recupero l'arbitro decreta la fine.



In classifica il Monterotondo 1935 resta in vetta con un +3 sul Città di Rieti che dovrà sfruttare il turno di riposo degli eretini per tentare l'aggancio al primato.



Le dichiarazioni



«Abbiamo giocato un'ottima gara - ammette Mirko Pagliarini a fine partita - Noi sempre col pallino del gioco tra i piedi, ottimi fraseggi e qualche occasione da gol. Poi il Monterotondo ha iniziato a difendere anche a sei, abbassando pure gli esterni di centrocampo e trovare spazio diventava complicato. Avanti così, restiamo in scia, dopotutto se non sbagliano loro noi più di questo non possiamo fare».



Anche Attilio Gregori, tecnico del Monterotondo 1935 commenta la sfida del "Gudini". «Due belle squadre - dice - che giocano un buon calcio. Non era facile contenere i loro attaccati, ma la fase difensiva è stata perfetta. Sapevamo delle difficoltà dell'impegno ma alla fine il pareggio lo considero giusto ed equo».



La solidarietà

Prima del fischio d'inzio, la società ha consegnato all'Alcli "Giorgio e Silvia " una targa in ricordo di una giornata di sport e solidarietà che ha visto il club devolvere proprio all'associazione l'intero incasso della giornata. Presente anche il sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore allo Sport Chiara Mestichelli.