RIETI - I residenti di via Santa Maria dei Santi, a Coltodino, si sono ieri risentiti di fronte al messaggino (via whatsapp) inviato dall’assessore Paola Trambusti che annullava l’inaugurazione del parcheggio. Da tre anni aspettano di poter utilizzare 5 (sì, cinque) posti auto ancora intrappolati dietro una rete da cantiere.



Da mesi, gli amministratori assicurano che manca solo l’inaugurazione. Poi? Ventiquattro ore prima (sì 24 ore), il taglio del nastro viene rinviato a data da destinarsi.



