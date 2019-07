© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Paolo Cenfi, il numero 3 dell’Amatrice nella passata stagione, racconta il suo passato tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni. Molto probabilmente, il terzino sinistro classe ’98, indosserà nuovamente la maglia rossoblù per la stagione 2019-20 in Prima categoria.«Dopo il mio ultimo anno di juniores nel Rieti, dove c’era un bel gruppo ed eravamo tutti amici, ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo 2 mesi. Dopo essere tornato in forma sono approdato al Cantalice, dove ho esordito subito in Promozione. Quell’anno al Cantalice eravamo molto forti, siamo arrivati alle finali playoff per accedere al campionato di Eccellenza. L’anno successivo ho indossato la maglia della Spes Poggio Fidoni, dove ho trovato molti amici, ma purtroppo non siamo riusciti a salvarci».«È stato un anno molto bello, sia per il gruppo che si era formato sia per i risultati che abbiamo ottenuto, anche se, sfortunatamente non siamo riusciti a vincere il campionato e a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati».«Con i compagni ho avuto un bellissimo rapporto, anche dopo la fine del campionato abbiamo continuato a vederci e a uscire insieme e ci tenevo a ringraziare ognuno di loro per come sono stato accolto. Anche col mister Romeo Bucci ho un bellissimo rapporto, persona eccezionale e grande allenatore, accompagnato dal prof Luca di Santo che ci ha preparato al meglio per affrontare la stagione. La dirigenza è composta da persone serie, che vogliono solo il meglio per l’Amatrice Calcio e per il territorio».«I giocatori a cui sono più legato sono Angelo Brucchietti, con il quale ho fatto tutte le giovanili nel Rieti e abbiamo affrontato due campionati di Promozione (Cantalice e Poggio Fidoni), Simone Colangeli con il quale ho giocato solo quest’anno ma conosco praticamente da sempre e poi con tutti i compagni che ho ad amatrice che, come già detto, continuo a vedere molto spesso. Molti giocatori mi hanno colpito per le loro qualità ma se penso a qualcuno mi vengono in mente Simone Santarelli, Stefano Panitti, Emanuele Cianetti, Alessandro Beccarini, Alessandro Onesti e Matteo Ciogli».«La prossima stagione con ogni probabilità resterò ad Amatrice per continuare quello che è iniziato l’anno precedente e magari provare a migliorare ciò che è già stato fatto».