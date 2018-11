I PREMIATI

RIETI - Il Panathlon Club di Rieti torna a consegnare le sue “Borse di studio per meriti scolastici e sportivi” agli studenti reatini che, nel precedente anno scolastico, hanno ottenuto il maggior livello di profitto fra studio e sport.Un riconoscimento che, da ormai quattordici anni, viene assegnato ai due migliori talenti scovati fra le scuole medie e superiori di Rieti che, nel precedente anno scolastico 2017-2018 hanno ottenuto una media scolastica fra l’8 e il 10 e che, al contempo, abbiano ottenuto risultati sportivi di carattere nazionale o addirittura internazionale.Così quest’anno, a giudizio della commissione presieduta da Luigi Colarieti (nella foto) e dai soci Beatrice Ratti e Loreto Santoprete, la scelta è caduta su Luigino Buzzi, della scuola media Sisti e sull’asso europeo del bike trial Diego Crescenzi, alunno fra i banchi del liceo scientifico Jucci.Buzzi, tesserato per la Kodokan di Rieti, ha conquistato il titolo di campione mondiale nelle arti marziali, mentre l’ultimo risultato di Crescenzi è stata la vittoria europea festeggiata poco prima dell’estate.A consegnare le borse di studio, del valore di 300 euro per Buzzi e 500 euro per Crescenzi, è stata Simona Marignetti, campionessa europea di squadra per la ginnastica ritmica insieme a Carlo Frutti, presidente provinciale dell’Unione Ciclistica italiana: «Le due borse di studio hanno un valore meramente simbolico e morale ma, nello spirito del Panathlon, sono tese a stimolare i ragazzi non solo nello studio ma anche nello sport, e nel rispetto dell’etica sportiva», la motivazione che accompagna annualmente l’assegnazione, oltre al dettagliato racconto, di volta in volta, dei meriti sportivi ottenuti dagli studenti premiati.Dopo aver esaminato 14 domande per le medie e 26 per le superiori, la commissione del Panathlon ha rivolto parole di encomio anche a chi, rimasto fuori per poco, ha le carte in regola per un futuro sportivo d’oro, come Rita Palmieri (calcio a 5), Alessandra Nobili (atletica leggera) e Francesca Chiattelli (ippica).