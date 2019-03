© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sindaco Filippo Palombini risponde al consigliere regionale Sergio Pirozzi sulla questione dell’Alberghiero: una risposta al vetriolo già dall’esordio. “Erano mesi che attendavamo questo evento - scrive Palombini su Facebook- finalmente Il nostro grande ex sindaco torna ad esprimersi sui temi cari alla nostra comunità. Leggo che si è astenuto fino ad ora per correttezza verso l’amministrazione orfana di lui e lo ringrazio. Spero sia stato un segno di vera lealtà e non di trascuratezza e dimenticanza”.Poi il primo cittadino sarcasticamente entra nel tema dell’Alberghiero dove la sua posizione rimane quella del ritorno prima della fine di quest’anno, mentre Pirozzi ieri aveva sostenuto che era meglio attendere l’inizio del prossimo anno scolastico anche per una questione legata alle spese.“È saggio -prosegue infatti Palombini- non disturbare le tante persone che fino ad oggi si sono prodigate per mantenerlo in vita (i dipendenti di Amatrice sapranno farsene una ragione se saranno costretti a viaggiare per un altro po’). È saggio perché a settembre meglio una piccola scuola a numero chiuso (pazienza se molti ragazzi li manderemo a casa) che investire soldi della Regione nel nostro territorio per lo sdoppiamento, soldi che si possono spendere meglio da altre parti. È saggio anche e soprattutto perché per le elezioni europee votano più persone a Rieti che ad Amatrice”.Parole forti che ribadiscono la posizione dell’amministrazione “Ti prego di rispettare chi ancora crede che in una comunità debba esserci prima il noi e poi l’io -conclude Palombini sempre rivolto a Pirozzi- ed evita di usare la gente che lotta per un futuro come se fosse un mezzo per arrivare a qualcos’altro”.