RIETI - Il sindaco di Amatrice Filippo Palombini conferma il ritorno degli alunni dell'Alberghiero ad Amatrice. "Lunedì prossimo, ad Amatrice presso la sala mensa nell'Area Food -spiega il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini- si terrà l'ultimo incontro tra i soggetti interessati per verificare le avvenute condizioni per il ritorno del terzo e quarto anno dei ragazzi dell'alberghiero ad Amatrice. Saranno presenti L'Istituto Formativo, i dirigenti del Cfp, la Provincia e la Regione, oltre ai rappresentanti dei genitori dei ragazzi".La decisione dopo che l'amministrazione comunale ha creato le condizioni per far tornare i circa cinquanta ragazzi degli ultimi due anni con l'allestimento dell'ex scuola liceo trentino per le aule, l'adeguamento della sala mensa per ospitare le lezioni di pratica con il nuovo bar di sala e altre postazioni fuoco per gli studenti grazie ad una donazione mirata arrivata dal Comune di Trieste. Gli studenti saranno ospitati presso La Fontana e L'Agriturismo Amatrice."La Regione -spiaga Palombini- ha messo a disposizione i fondi necessari per i maggiori costi dello sdoppiamento della scuola, gli insegnanti, il personale di servizio, il vitto e alloggio secondo quanto richiesto dall'IFR. Ora tocca all'Istituto mettere in atto quanto necessario per pianificare il trasferimento e le lezioni che inizieranno dopo il 24 marzo, al ritorno degli studenti dagli stage esterni".