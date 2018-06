di Christian Diociaiuti

RIETI – Trionfatori alla Scopigno Cup 2018 ma anche campioni del mondo per club Under17. Sono i ragazzi del Palmeiras che in pochi mesi mettono a segno una doppietta importante.



Dopo il successo allo Scopigno sul Cagliari per 2-1 (Joao Cesco e Gabriel Silva) nella finalissima per il secondo titolo di fila, i verdi brasiliani hanno battuto 4-2 il Real Madrid nella finale della competizione internazionale Under 17, proprio a Madrid. Una rivincita della gara persa ai rigori nel 2016 proprio co i blancos. Il Palmeiras è stato in gran parte superiore al Real Madrid durante tutta la gara e ha praticamente chiuso il conto nel primo tempo, con gol di Gabriel Silva, Gabriel Veron e Fabrício, tutti giovani già visti in campo a Rieti.



“Ai nostri amici del Palmeiras i più vivi complimenti per la vittoria del titolo mondiale” ha scritto Fabrizio Formichetti, entusiasta per aver portato a Rieti e alla Scopigno Cup una squadra di alto livello. Ufficializzate, intanto, le date della prossima Scopigno Cup: si giocherà dal 15 al 19 aprile 2019.

