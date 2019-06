© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Tempo di bilanci per la pallanuoto reatina, tempo di riflessioni per i “settebello” di Aria Sport impegnati su più fronti nel corso di una stagione che al netto dell'intensità e dell'impegno, ha regalato non poche soddisfazioni, sia ai vertici del club, che agli atleti stessi.Ne abbiamo parlato con Marco Taruggi, responsabile del settore pallanuoto di Aria Sport, appunto, da 11 anni ormai ai vertici della Pallanuoto Nazionale Csen.«Rieti perché ho ricevuto la chiamata della società che voleva investire nel settore della pallanuoto. Una sfida affascinante sia per loro che per me, una scommessa difficile da rifiutare. Mi hanno proposto questa collaborazione dalla quale è scaturito un progetto pluriennale per lo sviluppo e l’incremento prima qualitativo e poi quantitativo del settore».«Ci sono stati diversi step su cui abbiamo lavorato. Il primo è stato l’approccio con lo staff tecnico nel quale ho riscontrato una grandissima disponibilità da parte del Responsabile Sportivo dell’impianto, Alessio Martini e dei due allenatori, Andrea Battistini e Valerio Nitrola. Insieme abbiamo fatto un discorso di formazione e aggiornamento tecnico monitorando costantemente l’andamento degli atleti in allenamento e la risposta in gara rispetto al nuovo metodo di lavoro. Un passo importante sicuramente è stato incrementare la sinergia con gli allenatori dell’agonistica di nuoto, infatti ci hanno studiato dei programmi su misura. Abbiamo poi organizzato diversi allenamenti collegiali con Aquatica Wp di Roma, di cui sono presidente, e con la quale è nato un gemellaggio. Questi allenamenti hanno sicuramente avuto il merito di dare agli atleti nuovi stimoli e di metterli alla prova con altre realtà pallanuotistiche. Ci tengo a dire che non ho mai voluto sostituirmi agli allenatori sia a livello tecnico che di leadership rispetto ai ragazzi. Il mio compito è stato quello di essere un valore aggiungo e dare loro gli strumenti per lavorare soli».«Devo ammettere che inizialmente c’è stata la preoccupazione di guidare un gruppo che non conoscevo e non sapevo come avrebbero reagito ma, come ho detto prima, tutti sono stati molto disponibili e aperti a questa novità, dagli allenatori agli atleti. I miglioramenti che stavano arrivando, partita dopo partita, sia a livello tecnico che di risultati, hanno dato un enorme stimolo e ha consentito di raggiungere nuovi traguardi riuscendo inoltre a lavorare in modo più affiatato. Si è creato un bello spirito di squadra. Un altro traguardo sarà la partecipazione di gran parte degli under 15 e degli under 17 all’Aquatica Waterpolo Summer Camp, in programma sull’isola di Albarella, a Rovigo dal 30 giugno al 5 luglio prossimi. E a seguire (5-7 luglio) i Campionati Nazionali Csen, insieme al gruppo AWP, dove faremo due formazioni U15 e U17”».«Per quanto riguarda l’under 11 abbiamo deciso di partecipare come "fuori classifica" per via di un paio di bambini fuori quota. Questo per iniziare a far abituare i piccoli ai ritmi di un vero campionato. Ciò vuol dire che ufficialmente le nostre partite sono state tutte perse 5-0 a tavolino, tuttavia i risultati ottenuti di fatto in campo ci hanno visti vittoriosi 6 volte e sconfitti 3; una partita non abbiamo potuto disputarla a causa delle eccessive assenze. Quindi niente male per un gruppo che è in fase di crescita e già si è dimostrato molto affiatato nonostante i numerosi nuovi innesti nel corso dell'anno, gruppo che puntiamo a consolidare nella prossima stagione con nuovi bambini/e per cercare di avere due squadre tali da poter partecipare regolarmente ai campionati nelle categorie U11 e U13. Con l’under 15 chiudiamo quinti in classifica, ma la posizione è bugiarda perché la squadra ha avuto delle performance davvero entusiasmanti, soprattutto nel girone di ritorno (7 degli 11 punti sono stati realizzati nel ritorno) e anche contro squadre molto forti e più rodate. Inoltre è da evidenziare come le squadre classificate dal secondo al quinto posto (quindi noi compresi) siano racchiuse in soli 4 punti, a dimostrazione che siamo stati molto competitivi fino in fondo e che i punti persi all'andata avrebbero potuto fare la differenza nella corsa al secondo posto - che ci avrebbe consentito di accedere alle fasi finali regionali. Invece con l’under 17 abbiamo chiuso terzi in classifica a pari merito con NC Terni. Come per l'U15, si è pagato lo scotto di un inizio campionato sottotono; decisamente meglio il ritorno, non tanto per i punti realizzati (4 all'andata, 6 nel ritorno) quanto per le prestazioni molto più competitive, sia in termini di gioco che di risultati. Il gruppo ha ormai raggiunto una maturità agonistica tale da riuscire a gestire situazioni che in precedenza ci avevano fortemente penalizzati».«Chiaramente il primo obiettivo è quello di continuare su questa strada, stiamo anche valutando la possibilità di unire le due squadre (Rieti-AWP Roma) formando di fatto delle squadre più competitive. E vorrei fare i complimenti a tutti i ragazzi poiché hanno dimostrato grande volontà e nonostante tanti infortuni non è mai mancato l’impegno e i risultati infatti si sono visti. L’obiettivo non è generare dei campioni ma trasmettere la passione per uno sport complesso ma bellissimo e che possano portare nella loro crescita gli insegnamenti di volontà, sacrificio e rispetto per gli avversati. Valori questi che sono parte dello sport ma cardini fondamentali della vita anche fuori dall’acqua».«E’ stato sicuramente un apporto fondamentale. Abbiamo avuto l’opportunità di imparare molto e di stimolare maggiormente i ragazzi. Nel complesso, inoltre, possiamo dire che è stata una gran bella stagione per tutte e tre le categorie, considerando soprattutto anche che l'anno precedente non avevamo una squadra U11 partecipante, mentre i campionati U15 e U17 erano stati per noi poco entusiasmanti. Ci auguriamo di continuare su questa strada e di fare della pallanuoto una realtà importante e radicata per la città di Rieti. Da parte nostra mettiamo l’impegno, così come tutti i ragazzi e i genitori che ci sostengono diventando ormai parte del nostro progetto. Ci teniamo inoltre a ringraziare la società Aria Sport e il nostro Responsabile Sportivo Alessio Martini per la fiducia e la presenza sempre costante».