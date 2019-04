RIETI - Un bel "double" per le formazioni di AriaSport impegnate nei campionati regionali Csen Under 15 e Under 17 di pallanuoto.



Sfruttando appieno il fattore-campo trovandosi a proprio agio in "acque amiche", sabato scorso i ragazzi di Andrea Battistini e Valerio Nitrola, hanno fatto loro le sfide della 3° giornata di ritorno: l'Under 15 ha vinto contro NCViterbo per 8-5, rimontando dal 2-5 col quale si erano chiusi i primi due tempi, rilanciata dalla tripletta di Desideri, pungolo necessario per rimettere poi la testa avanti.

L’Under 17, invece, porta a casa i 3 punti battendo TeamUispTerni, seconda in classifica, per 10-8. La squadra reatina è sempre stata in vantaggio in tutti e quattro i tempi riuscendo a controllare in maniera intelligente e ordinata gli avversari. Decisiva la cinquina personale di Carminati, il poker di Desideri e la rete di Mattei. Un gruppo assolutamente solido che con questa vittoria è in lotta per il terzo posto nel proprio girone. Soddisfazione della società che, al temine del sabato natatorio, si è complimentato sia coi ragazzi, che coi due tecnici, Battisti e Nitrola "per l'ottimo lavoro svolto".

