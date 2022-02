Palazzo Dosi si illumina con i colori della bandiera ucraina, l'iniziativa contro la guerra della Fondazione Varrone

RIETI - L’azzurro e il giallo della bandiera dell’Ucraina illuminano Palazzo Dosi: dalla piazza centrale di Rieti centro d’Italia arriva un segno di solidarietà per la popolazione ucraina nella morsa della guerra e di preoccupazione per il continente europeo e per il Paese, che dopo due anni di emergenza sanitaria ripiombano nella paura e nell’incertezza.

APPROFONDIMENTI RIETI La testimonianza di Oksana, chef alla Palazzina di Rieti:... RIETI Guerra in Ucraina, a Fara Sabina si moltiplicano le iniziative... RIETI Ucraini nel Reatino, cresce la paura. Nadiya: «Vorrei... RIETI Fara Sabina, il racconto di una donna: «Preoccupata per i...

“Sento parole come cortina di ferro, minaccia atomica che ci riportano indietro di 50 anni - ha detto il presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio - Siamo qui a dare un piccolo segnale di vicinanza alla popolazione Ucraina e per dire che ad essere sotto attacco é l’intera nostra democrazia occidentale e questo non lo possiamo accettare”.



All’accensione erano presenti il prefetto Gennaro Capo, il vescovo Domenico Pompili, il vice sindaco Daniele Sinibaldi, l’assessore regionale Claudio Di Berardino, il comandante dei Vigili del Fuoco Paolo Mariantoni e rappresentanti della Questura e dei Carabinieri