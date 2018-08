di Christian Diociaiuti

LE PAGELLE

Chastre 6

Dabo 5

Gallifuoco 5.5

Gigli 5

Papangelis 5.5

Cericola 6.5

Maistro 5.5

Palma 4

Kean 5.5

Todorov 7

Di Domenicantonio 6.5

All. Chéu 6

RIETI - Il Rieti saluta la Coppa Italia di serie C sconfitto dalla Teramo in casa per 2-1 e che sis ente penalizzato dalla direzione di gara. Porte chiuse allo stadio, con i tifosi costretti a seguire la partita fuori dallo Scopigno. Al vantaggio ad inizio gara di Di Renzo, risponde la marcatura di Todorov a inizio secondo tempo, ma un rigore da poco passati i 10 minuti della ripresa, firmato da Bacio Terracino, riporta il Teramo al vantaggio definitivo, nonostante la parata di Chastre.È un Rieti che nel primo tempo mostra buone trame di gioco, chiede anche un rigore su Cericola e vede accordato agli abruzzesi una penalty, all'11' della ripresa, che è da rivedere. Buona la gara di Cericola (l'unico rimasto dallo scorso anno e unico ex della partita) ma anche quella Di Domenicantonio che riesce a confezionare un bel cross per il gol di Todorov. È il bulgaro l'autore della prima rete del Rieti tra i professionisti dopo 11 anni. Rieti che soffre l'inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, dopo il doppio giallo di Palma; squadra che si spegne fisicamente nel corso della ripresa, nonostante l'arrembaggio. Prende valore la richiesta fatta già nei giorni scorsi da parte dell'allenatore Riccardo Chéu di ingaggiare calciatori che possano, con esperienza, presidiare le linee centrali. Rimangono in quota La Camera a centrocampo e il duo Sforzini-ciotola in attacco. Contatti con Zullo per il centro della difesa.Incolpevole sul gol, para anche il rigore, beffato dalla ribattuta. Inizio con spavento per alcune uscite dalla porta pericolose.Un buon esterno, che però si vede poco. Non gliene danno modo gli avversari e si propone poco in attacco, demandando a Kean.Deve sopperire all'assenza di Sandro Costa per infortunio e posizionarsi al centro della difesa, mentre nei test è stato prevalentemente impiegato a centrocampo.Procura il rigore ospite che gli costa un punto in meno in una prestazione comunque soddisfacente. Avvio sfortunato per uno dei senatori di questa squadra giovane.Importante il suo intervento su una offensiva del Teramo in cui giocatori ospiti chiedono il rigore.Ha una bellissima occasione nel primo tempo, ma si spegne sui centrali difensivi del Teramo. Anche lui deve sacrificarsi a centrocampo come mezzala e non può giocare in un ruolo a lui più congeniale come quello di esterno d'attacco.Anche lui tra i senatori di questa squadra, è quello con il calo fisico più evidente.Il doppio giallo lascia i suoi ragazzi in 10 per quasi tutta la ripresa. Questo inficia moltissimo su una prestazione che sarebbe stata sufficiente.il gioco quando sfocia sulle fasce di solito è tra i suoi piedi. Molto fisico, tuttavia, non riesce quasi mai a vincere lo scontro uno contro uno e andare al cross decisivo o in mezzo all'area.Mantiene le promesse l'attaccante bulgaro che dà quantità davanti e confeziona un gol storico per sè visto che è il primo in Italia da professionista, nonché per il Rieti dopo 11 anni di assenza nel calcio che conta.Il folletto Romano imperversa sulla fascia sinistra. Sono forse troppo pochi i palloni che gli capitano tra i piedi, ma quando ne ha uno confeziona l'assist perfetto per Todorov.Dal 29'st Tommasone svEspulso nel corso del secondo tempo per proteste, tiene fede al suo 4-3-3 che non dispiace ma che ha condizionato dalla senza di Sandro Costa e da cambi praticamente inesistente. Sarà il caso di ascoltare le sue richieste di mercato per rimpolpare le vie centrali.