SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI

Paganese

Rieti

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti sul campo dela Paganese: in palio punti pesanti in chieve salvezza.3' - Terzo corner per il Rieti, Maistro mette in mezzo per Gondo, ma il tocco sottoporta esce di poco sopra la traversa2' - Occasione d'oro per il Rieti con Brumat che sfrutta l'errore di Perri tentando la girata di destro in porta, ma palla che finisce fuori di un soffio1' - Secondo tempo che riprende con gli stessi effettivi della prima frazione di gioco sia per il Rieti, che per la Paganese45' - Il primo tempo si chiude 0-0 senza recupero45' - Cross di Tazza dal vertice destro dell'area, Delli Carri salva su Perri e mette in corner. Dalla bandierina palla insidiosa in mezzo, di testa Gaeta tenta di sorprendere Marcone, salva tutto Mattia sulla linea di porta39' - Primo giallo della gara lo rimedia Gondo per fallo su Stendardo. Si innesca un parapiglia generale che genera altre due ammonizioni, una per parte: Palma e Piana. I due reatini non erano tra i diffidati, ma il giallo porta Gondo ad esserlo da questo momento30' - Fallo di Gondo poco fuori l'area di rigore, Scarpa sul punto di battuta, palla sul secondo palo per Dellafiore, ma l'argentino arriva tardi all'impatto e l'azione sfuma22' - Corner di Maistro, sponda di Gondo e da fuori Carpani tenta di sorprendere Santopadre con un sinistro preciso, ma debole20' - Cross di Brumat dalla destra, esce in presa bassa Santopadre e per poco non rischia l'autorete. Palla in corner19' - Primo pericolo per la porta difesa da Marcone: assist di Gaeta per Parigi, destro a botta sicura dall'altezza del dischetto e palla fuori di poco18' - Maistro imbecca Brumat sul secondo palo, ma il colpo di testa dell'esterno reatino viene annullato dall'arbitro per fuorigioco6' - Incursione di Gondo, si fa mezzo campo resistendo alle marcature avversarie, apre un varco per Brumat, conclusione a metà tra un tiro e un cross basso2' Punizione di Scarpa, palla in mezzo, sospetto tocco di mano di Zanchi, ma l'arbitro lascia correre nonostante le proteste della PaganesePrima della gara le due squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria delle 302 vittime del terremoto de L'Aquila in occasione del decennaleCapuano si affida agli stessi undici che domenica scorsa hanno battuto la Reggina: 3-5-1-1 con Maistro alle spalle di Gondo e terzetto di difesa guidato da capitan Gigli. Obiettivo di giornata: uscire indenne dal primo dei tre scontri diretti in programma fino a Pasqua. Nella Paganese in campo tutti i big: Dellafiore e Stendardo in difesa, Cesaretti di punta. Quattro diffidati nel Rieti: Gigli, Delli Carri, Marcone e Marchi, tutti in campo dal primo minuto.: Santopadre, Piana, Stendardo, Dellafiore, Tazza, Gaeta, Capece, Perri, Parigi, Scarpa, Cesaretti. All. Erra.: Marcone, Delli Carri, Gigli, Mattia, Brumat, Marchi, Palma, Carpani, Zanchi, Maistro, Gondo. All. Capuano.: Clerico di Torino (Trischitta-Caviano)