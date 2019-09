Ultimo aggiornamento: 09:20

RIETI - Stella bianca su sfondo azzurro, uno degli stemmi più intriganti del calcio italiano. Un po' come il blucerchiato della Samp o il grigiorosso della mitica Cremonese. In questo caso la squadra in questione è la Paganese che al "Marcello Torre" di Pagani emoziona i suoi tifosi dal 1926, due lustri prima di quelli reatini, che domani (ore 17,30) se la troveranno di fronte in quello stesso "Scopigno" silenzioso per la scesa in protesta dei supporters della curva.La formazione campana, va detto, rappresenta un po' l'Araba Fenice del girone C, passata per una stagione - quella precedente - che sotto alcuni aspetti (il punteggio in primis) ha molte somiglianze con quella del Rieti attuale, ma che rispetto al club amarantoceleste di oggi, aveva un senso: squadra molto giovane, il tentativo di valorizzare alcuni elementi ed un girone d'andata trascorso a prendere gol e pallonate, ma anche soldi e contributi. Nel girone di ritorno il cambio di passo, l'arrivo di giocatori di categoria ed il tentativo di evitare una retrocessione che, però, si poi materializzata inesorabilmente.In estate il ripescaggio, il ritorno in serie C, la conferma in panchina dell'allenatore Alessandro Erra (l'uomo dei quasi miracolo biancoscudato) e l'arrivo a Pagani di tanti buoni giocatori di categoria, ultimo ma solo in ordine di tempo l'ex difensore di Atalanta e Chievo Verona, Boukary Dramè, che dopo un lungo stop, a 34 anni ha deciso di ripartire da lì per tentare un finale di carriera a buoni livelli.Domani per un Rieti in piena crisi, sia d'identità, che di risultati, fare i conti con un avversario reduce dal 5-1 casalingo col Rende (l'altro fanalino di coda insieme agli amarantoceleste) non sarà per niente facile. Lì davanti c'è un Diop che segna gol a grappoli e che con l'ex livornese Caetano Calil forma una coppia temibilissima, in difesa Stendardo - fratello di Guglielmo, ex Lazio e Atalanta, nonchè procuratore proprio di Dramè - garantisce esperienza e fisicità all'intero reparto, mentre sulla mediana Capece è il perno intorno al quale di fatto ruota il 3-5-2 al quale si affida Erra. Insomma, l'ennesimo osso duro da spolpare per la banda di Mariani, alla ricerca però della sua prima vittoria stagionale dopo un ruolino di marcia assolutamente insufficiente, fatto di sole sconfitte (5 in campionato) ed un solo pareggio. Marcheggiani domenica scorsa ha detto che si stava celebrando il funerale di un "non morto": speriamo.