RIETI - ​Una vittoria per avvicinare la salvezza. Questa è la missione del Rieti a Pagani, con la squadra di casa sempre più condannata alla retrocessione, anche se deve ancora ottenere il bonus dei 3 punti per via della gara che avrebbe dovuto disputare contro il Matera, quindi i punti reali in classifica sarebbero 17, anziché i 14 attuali.Cambiano gli allenatori ma i risultati restano sempre deludenti. Mister Erra è il terzo coach a sedersi sulla panchina campana quest’anno, ha preso il posto di De Sanzo, che a sua volta era subentrato all’esonerato Fusco.Nei tre precedenti a sorridere è il Rieti (2 vittorie e un pareggio). Nel match d’andata infatti allo Scopigno i laziali si imposero 4-1. Per trovare le altre due sfide bisogna tornare indietro di 12 anni e mezzo. Era il campionato di serie C2, girone B, stagione 2006-2007. Il dopo Sergio Pirozzi in panchina è Giuseppe Ferazzoli prima e Roberto Borrello poi, per poi tornare su Ferazzoli. All’andata a Pagani (29 ottobre 2006) finì 1-1, al ritorno allo ‘Scopigno’ (13 marzo 2007) si impose il Rieti 3-1. Ma alla fine dell’anno la Paganese salì in serie C1 dopo la vittoria in finale playoff contro la Reggiana e i laziali retrocessero in serie D dopo il doppio confronto con la Carrarese.La squadra campana ha il peggior rendimento nel panorama internazionale (considerando le prime tre leghe dei cinque maggiori campionati d’Europa). Una sola vittoria in campionato in 31 gare disputate (quella a Rende dello scorso 30 dicembre, 1-2, più di tre mesi fa), alla quale vanno a sommarsi 13 pareggi e ben 19 sconfitte (nessuno tra i professionisti italiani ha fatto peggio). Pensare che l’ultima vittoria in casa è datata 26 maggio, quasi un anno fa, nello spareggio playout con il Racing Fondi, quando con i campani giocava ancora Cernigoi (arrivato a gennaio segnò 3 gol in 14 partite).Di gran lunga la peggior difesa tra i professionisti in Italia, con 68 gol incassati, la metà dei quali in casa (34, anche peggior difesa interna). Insomma un’annata maledetta per una squadra che negli anni ha sempre mostrato una grande forza nel saper lottare e non arrendersi mai.In diffida Gaeta. Miglior marcatore Cesaretti, il giocatore di maggior talento, a quota 7.Ex di turno Cernigoi appunto e Eziolino Capuano, che ha guidato gli azzurrostellati in due occasioni. Nel 2008/2009 ottenne la salvezza diretta nel girone B di Lega Pro Prima Divisione. Sfortunata la parentesi nel 2010/2011: il 1° novembre 2010 prende il posto dell'esonerato Pino Palumbo ma non riesce ad evitare la retrocessione in Lega Pro Seconda Divisione, lasciando la panchina a fine stagione.