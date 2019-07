© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si ferma ai quarti di finale il sogno di Daniele Palenga, di accedere alla fase finale del 2° Gillette Padel Vip Cup. Nella splendida cornice estiva di Sabaudia, il "padelista" reatino in forza al Ternana Padel Club, insieme al suo compagno di squadra Leonardo Lucà, non è riuscito a centrare il colpo grosso e a guadagnarsi l'atto conclusivo di un evento che vivrà il suo epilogo domani sempre nella località balneare laziale.«Al di là del risultato finale - racconta Palenga - la nostra è stata un'esperienza indimenticabile, perché arrivare fino a questo punto non è assolutamente facile. Il padel sta prendendo sempre più piede in ogni angolo d'Italia e già nell'ultimo periodo ci siamo resi conto del fatto che sia il numero di partecipanti, che la qualità del gioco si sta innalzando a vista d'occhio».Ma per Palenga, come del resto tutti coloro che hanno partecipato a questa fase, la "consolazione" è stata quella di trascorrere una giornata in compagnia di tanti vip: da Francesco Totti a Vincent Candela, da Pierluigi Pardo a Bobo Vieri, ma anche firme importanti del giornalismo nazionale come Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.«Tutti di una disponibilità incredibile - racconta Palenga - ci siamo portati a casa delle foto ricordo di una manifestazione che pur essendo solo alla seconda edizione, ha già conquistato il cuore di tanti. Il prossimo anno ci riproveremo».