RIETI – Il reatino Daniele Palenga, in coppia con Leonardo Lucà si è aggiudicato la finale del doppio maschile valevole per il “2° Gillette Padel Vip Cup” disputata martedì presso i campi del Ternana Padel del capoluogo umbro.In coppia con Lucà, il “padelista” reatino ha battuto il duo Frabotta-Pazzaglia in due set, finiti col punteggio di 6-3, 6-1 nonostante la pioggia che per ben due volte ha costretto gli atleti a sospendere l'incontro.La tappa ternana assegna punti per la classifica finale della macroarea Umbria-Marche-Abruzzo, che al termine della prima fase, che si concluderà il 30 maggio, decreterà la coppia di ciascuna macroarea che dal 19 al 21 luglio prossimi a Sabaduia avrà la possibilità di contendere la Vip Cup a personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo. Nella prima edizione tanti furono gli ospiti vip: da Totti a Mancini, da Bonoli a Rudi Zerbi, passando per Pierluigi Pardo, Stefano Fiore, Luca Marchegiani e Vincent Candela, ma anche Gimmi Ghione, Gigi Di Biagio e il presidente del Coni Malagò.«Il prossimo weekend saremo ad Ascoli Piceno – spiega Daniele Palenga – dove cercheremo di conquistare altri punti che potrebbero consentirci di arrivare alla fase finale: sarebbe bello perché al di la della possibilità di incrociare le racchette dei vip, l'atmosfera che si respira in quei tre giorni è fantastica».