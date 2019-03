UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nel fine settimana appena terminato, si sono giocate le gare valide per il ventitreesimo turno del campionato Under 19 regionale B (girone B) e per la diciannovesima giornata dell’Under 19 provinciale. Tra le reatine, tre punti solo per Poggio Nativo, vincitore contro Cantalice.Insieme alla Castelnuovese, turno di riposo osservato dall’Alba Sant’Elia, attualmente in ultima posizione.Fiano Romano – Grifone Gialloverde 2-2; Football Riano – Lupa Frascati 4-4; Libertas Centocelle – Guidonia 10-2; Licenza – Eretum Monterotondo 3-2; Tor Sapienza – Real Tuscolano 10-0; Polisportiva De Rossi – Atletico Torrenova 1-2.Tor Sapienza 45; Polisportiva De Rossi 40; Atletico Torrenova 38; Libertas Centocelle, Fiano Romano 34; Eretum Monterotondo 30; Real Tuscolano 28; Grifone Gialloverde 27; Licenza 25; Guidonia 24; Lupa Frascati 23; Football Riano 15; Castelnuovese 14; Alba Sant’Elia 10. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Sconfitto 2-1 dal Poggio Nativo, il Cantalice perde momentaneamente la prima posizione in classifica. I padroni di casa segnano con Fiorentini e Curto, agli ospiti non basta la rete di Agostini. Alexandro Zossolo, mister Poggio Nativo: «La squadra è stata impeccabile, affiatata e decisa. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi per l'impegno e la determinazione. Rivolgo un elogio particolare al migliore in campo, cioè Ferrante, che, nonostante sia al primo approccio con il calcio, sta dimostrando di avere qualità».Sale in vetta il Real Monterotondo Scalo, vincitore 2-0 contro gli ospiti dell’Equicola, ora allenata da Nazareno Barbonetti e Antonio Franchi, i quali hanno sostituito Matteo Lancia. Proprio Barbonetti commenta il match: «Gara affrontata attentamente da entrambe le compagini. Sebbene la panchina corta non ci abbia permesso variazioni tecnico/tattiche, fino al 85’ siamo rimasti in partita con carattere e personalità. Faccio i complimenti al Monterotondo per il primo posto raggiunto e per l’ottima organizzazione sul terreno di gioco».Tra le mura amiche, la Spes Poggio Fidoni cade 3-2 contro la Brictense. I due gol della formazione reatina sono realizzati da Isidori e Ciccarelli. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Sfida condotta alla grande per 20 minuti. Siamo andati in vantaggio, ma, in seguito, siamo calati di concentrazione e abbiamo concesso troppo agli avversari, che ci hanno giustamente punito».Su richiesta della squadra di casa, spostato al 20 aprile lo scontro tra Poggio Mirteto e Passo Corese.Turno di riposo osservato da Quattro Strade, Selci e Maglianese.Real Monterotondo Scalo 33; Cantalice 31; Poggio Mirteto, Quattro Strade 26; Passo Corese 24; Poggio Nativo 19; Brictense 17; Selci 12; Equicola 10; Maglianese 8; Spes Poggio Fidoni 6. Ritiro per Amatrice e Salto Cicolano.