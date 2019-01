Ultimo aggiornamento: 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grave malore per il giornalista reatino Ottorino Pasquetti, 87 anni, ricoverato questa sera al policlinico Gemelli di Roma dove è giunto in elicottero proveniente dal pronto soccorso dell'ospedale de Lellis.Pasquetti, firma storica de Il Messaggero e di altre testate, si trova attualmente in sala operatoria dove viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico per complicazioni cardiache e che, secondo quanto riferito da fonti della famiglia, è destinato a protrarsi fino a notte.Il giornalista, che è rimasto sempre vigile, si è sentito male oggi pomeriggio nella sua abitazione reatina ed è stato accompagnato al de Lellis dove i medici lo hanno subito sottoposto a diversi esami, tra i quali una Tac, che hanno evidenziato la natura del malore e la necessità del suo trasferimento a Roma, dove appena è giunto a bordo dell'eliambulanza è stato trasferito in sala operatoria.