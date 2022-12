Ostiamare senza freni, il Città di Rieti si piega: 6-0. Foto. Pagliarini: «Abbiamo provato a giocare la palla»

RIETI - L'amichevole giocata oggi, 29 dicembre, al Gudini tra il Città di Rieti e l'Ostiamare dei tanti "reatini" transitati in città negli anni addietro, si è conclusa con la vittoria dei lidensi col punteggio di 6-0. A decidere l'incontro sono state le doppiette di Milani e di Pasqualoni, insieme ai gol di De Cenco e Matteoli.

I gol

Tre gol per tempo, col rigore di Milani al 10' ad aprire le marcature, prima del colpo di tacco di De Cenco, ben servito in area dallo stesso attaccante capitolino al 24'. Il tris porta la firma di Pasqualoni, che alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner riesce a mettere il pallone sul secondo palo con un perfetto colpo di testa imparabile. Nella ripresa, dopo la solita girandola di sostituzioni, al 55' Milani centra il poker con una rasoiata imparabile, Pasqualoni ancora di testa centra la cinquina (65'), poi Matteoli all'83' chiude i conti su assist di Taviani, ultimo colpo di mercato del ds Solaroli.

Spogliatoi

Soddisfatto, a fine gara, il tecnico dell'Ostiamare Giorgio Galluzzo, il quale dopo una serie infinita di contrattempi, finalmente ha potuto ruotare una rosa decisamente più ampia. «Speriamo che il periodo nero sia ormai alle spalle - ammette l'allenatore - perché fino ad oggi non siamo mai riusciti a mettere in campo la squadra titolare. Ora serve risalire la china, anche se debbo ammettere che questo girone si sta rivelando più alto di livello rispetto alle previsioni».

Nonostante la sconfitta, pure il suo dirimpettaio Mirko Pagliarini si mostra soddisfatto del Città di Rieti. «I sei gol non li considero nemmeno, perché ci sono tre categorie di differenza rispetto all'Ostia Mare e un passo-gara diverso. Però nell'arco dei 90' abbiamo provato a giocare il pallone, a fraseggiare, a fare quello che solitamente facciamo in partita. E aver potuto vedere meglio quello che non funziona in alcuni frangenti, mi è servito per provare poi ad aggiustare il tiro in chiave-campionato».

Il tabellino

Città di Rieti: Federici, Diamanti, Ranieri (1'st Paoliello), Grosso, Zanette, Jurado (1'st Panitti), Parente, Lucivero, Pasqualini, De Dominicis, Volponi (25'st Salvati). All. Pagliarini.

Ostia Mare (primo tempo): Borrelli, Pasqualoni, Pompei, Santovito, Milani, Gelonese, Caon, Tirelli, De Cenco, De Crescenzo, Potenziani. All. Galluzzo.

Ostia Mare (secondo tempo): Borrelli, Talamonti, Santovito, Tavani, Di Giorgio, Mazzei, Milani, Santarpia, Matteoli, Tirelli, Amendola. All.: Galluzzo

Marcatori: 10' (rig.) e 10'st Milani, 24' De Cenco, 30' e 20'st Pasqualoni, 38'st Matteoli.