Osservatorio sulla famiglia, l'avvocata Francesca Morgante eletta presidente

RIETI - Rinnovo delle cariche in occasione dell’assemblea dei soci alla sezione di Rieti dell’Osservatorio sul diritto di famiglia, nel corso della quale l’avvocata Francesca Morgante è stata designata a presiedere l’organismo per il triennio 2021-2024, mentre la collega Maria Carmela Pernice è stata eletta nella carica di vice presidente. La Morgante prosegue, in questo senso, il percorso di impegno nel mondo della tutela avviato dalle socie storiche Carla Pistolesi e Francesca Marinetti, che dell’Osservatorio reatino sono state tra le pioniere maggiormente impegnate.

Il programma del prossimo triennio dell’associazione non si discosta dagli annunciati obiettivi perseguiti a livello nazionale, che pongono da sempre al centro dell’attività la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, da approfondire attraverso la promozione di eventi formativi tesi a favorire il confronto, il dibattito e l’aggiornamento professionale su temi giurisprudenziali di attualità a favore di tutti gli iscritti, anche attraverso partnership con altre associazioni di categoria.