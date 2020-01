RIETI - Nessun primo nato all'ospedale de Lellis in questo primo giorno dell'anno, dove tra le donne in dolce attesa nessuna di queste è rponta per il parto.



Il reparto di Ostericia e ginecologia del dottor Felice Patacchiola è però stato attivo il 31 dicembre, dove è stato salutato alle 21 e 53 è venuto alla luce l'ultimo nato del vecchio anno. Si tratta di un bimbo di 2 chili e 800 etti, al quale è stato dato il nome di Tommaso, nato con parto naturale.



Il papà del piccolo è di Antrodoco e ha 34 anni, mentre la mamma è di Borgovelino è ha 36 anni. Per la coppia si tratta del primo figlio. © RIPRODUZIONE RISERVATA