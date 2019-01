RIETI - Meglio il nuovo che l’usato, per quanto garantito. Premessa: di ufficiale in quello che stiamo per raccontarvi non c’è ancora nulla e bisognerà attendere primavera per avere nero su bianco.



Ma è certa la volontà della Regione, supportata da alcuni esponenti politici locali, di voler lavorare con tutte le proprie forze per realizzare un nuovo ospedale a Rieti. Sì, avete letto bene: un nuovo ospedale, moderno, realizzato in orizzontale, totalmente antisismico e dotato di tutti i reparti e macchinari per rispondere in maniera efficace e completa alla domanda di diritto alla salute della cittadinanza.



