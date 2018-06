CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Non è certo un momento felice per la sanità reatina. Alla notizia della volontà della Regione di voler ricostruire l’ospedale Grifoni di Amatrice nello stesso punto in cui si trovava e che non risponde ad alcun logica di oculata scelta di politica sanitaria, si contrappone la crisi che sta vivendo da tempo l’ospedale de Lellis, l’unico della provincia ancora in funzione, anche se a scartamento ridotto. Una crisi apertasi per la cronica mancanza di personale e diventata vera e propria emergenza...