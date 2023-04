Sabato 29 Aprile 2023, 00:10

RIETI - «Come passa il tempo»: non poteva essere che questo il commento di Enzo Formichetti, e di suo figlio Simone, dopo aver constatato di essere in attività come orologiaio dal 1965 a oggi per un totale di ben 58 anni. E senza considerare l’apprendistato presso lo storico laboratorio dell’orafo Piccirilli, che ha fatto da maestro a vari orefici e orologiai reatini. Un record che resta aperto e quanto mai prolungabile.

La regola. «In famiglia siamo cinque fratelli: quattro maschi e una femmina – racconta Enzo – e all’epoca, quando i nuclei familiari erano numerosi, non come oggi, vigeva la regola del “due-uno”: cioè i primi due maschi studiavano e il terzo andava a lavorare poiché era necessario per aiutare a mandare avanti il resto della famiglia, ma per me non fu un problema. Tra l’altro noi siamo tutti artigiani, per esempio mia sorella era una sarta e ho un fratello falegname». Invece, Enzo iniziò il suo apprendistato appassionandosi subito all’attività di orologiaio: «Piccirilli è stato un secondo padre – ricorda – nel suo laboratorio lavoravano 13-14 persone, tra cui altri colleghi come Otello Formichetti e Alvaro Fraschetti: generazioni di orafi e orologiai che hanno trasmesso la passione per queste arti ai loro discendenti».

Chirurgo. «Dopo l’apprendistato – prosegue Enzo – inaugurai la mia attività nel 1965 in via Alemani, all’angolo di via Pennina, dove prima c’era la bottega di Alfio il barbiere. Quindi nel 1973 mi sono spostato di pochi metri in via Pennina, dove ora lavora anche mio figlio Simone. Del resto, come già detto, questo mestiere sembra destinato a tramandarsi in famiglia: è il fascino insito nel capire come funzionano gli ingranaggi degli orologi, dai più semplici ed economici ai più sofisticati e preziosi. Un mestiere che richiede competenza, pazienza e soprattutto mano ferma. Ricordo con affetto il professor Lucio Coppo, uno dei medici più importanti di Rieti, quando tanti anni fa scherzando mi diceva: ‘Tu hai la mano ferma di un chirurgo. Del resto riparare un orologio è un po’ come eseguire un intervento al cervello’».

L'evoluzione. E allora parliamo di questi meravigliosi marchingegni e della loro evoluzione: «Come spesso accade – riflette amaramente Enzo – la tecnologia tende a uccidere la poesia insita negli ingranaggi che muovono le lancette. Al giorno d’oggi poi, tra orologi usa e getta, la gente che legge l’ora sullo smartphone e i recenti smartwatch multifunzione che contano i passi, misurano la pressione, mandano le previsioni del tempo e manca solo che facciano il caffè il panorama è assai cambiato. Però il culto dell’orologio di qualità, antico o moderno che sia, rimane».

«Lo conferma l’aumento del lavoro dopo la pandemia – interviene Simone – In tanti ci hanno portato orologi di ogni tipo da riparare fermatisi in quel periodo. Ora la situazione si è normalizzata, ma credo che la tecnologia al massimo andrà parallela al mercato dell’orologio classico, che non verrà mai soppiantato», come del resto merita questo utile oggetto “senza tempo”.