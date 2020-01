© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per certi versi la peggior avversaria che potesse capitare in questo momento. Potrebbe essere sintetizzata proprio così l'Orlandina Basket, ospite domenica al PalaSojourner e reduce dal pesante 47-77 interno contro Trapani. Un ko seguito da un duro sfogo di coach Sodini, che avrà sicuramente ottenuto gli effetti sperati nello spogliatoio, con la formazione paladina a Rieti col coltello tra i denti e con la Npc che vedrà il debutto di Raffa e senza Pastore.Di sicuro la Zeus Npc non potrà permettersi di sottovalutare l'Orlandina per diversi motivi: all'andata in Sicilia, la compagine di Sodini ebbe la meglio meritatamente con un americano in meno e inoltre nell'ultima trasferta Kinsey e compagni hanno espugnato grazie ad una grande prova il PalaAsti di Torino.La classifica attualmente, 10 punti insieme all'Ebk, condannerebbe i siciliani ai playout, dopo un ultimo mese nel quale il team bianco azzurro aveva mostrato segnali di crescita battendo Bergamo, Latina e Torino. Successi che sono coincisi anche col rientro di Lucarelli, tornato dopo un lungo stop e l'innesto di Marco Laganà, compagno di Raffa a Legnano lo scorso anno, chiamato per sostituire il fratello Matteo, out per infortunio.Molto passa dalla coppia di americani: Brice Johnson con 17.6 punti di media è il miglior realizzatore della squadra, oltre ad essere in testa alla classica dei rimbalzi catturati a partita, 11.3 per la precisione. L'altro americano è Terrence Kinsey: giocatore di lungo corso e ben altri palcoscenici, classe 1984, ha disputato solo 10 gare, ma è chiaro che se messo in partita può essere un problema. Completano il roster la coppia Mobio e Bellan, quest’ultimo non sceso in campo contro Trapani, l'ex Pistoia Querci, il centro Donda e il prodotto orlandino Gallipò.