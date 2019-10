TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

COSI' IN CAMPO

Orlandina Basket

Zeus Npc Rieti

Arbitri

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vincere per restare in alto, è l'obiettivo della Zeus Npc a caccia della prima vittoria esterna al PalaFantozzi di Capo D'Orlando. Di fronte i padroni di casa dell'Orlandina, vittoriosi la scorsa settimana nel derby contro Trapani.3’: Al via la ripresa con la tripla dell’ex, la firma è di Marco Passera, immediata la replica di Laganà. La difesa di Capo è distratta e Rieti non si fa scappare l’occasione con Vildera, Cannon e Filoni, l’Orlandina così scivola sul meno 8, 36-44.10’: Rieti mantiene una difesa dura, ma Mobio e compagni riescono a tenersi attaccati al match. Che partita di Mobio, stoppa prima Nikolic e poi rifila il decimo punto in questa serata, per Rieti Cannon ristabilisce il vantaggio. Pastore indisturbato dall’angolo, segna la tripla della tranquillità , si va al riposo sul 31-35.7’: Torna in campo Brown, ingenuità della difesa paladina, che spedisce la guardia a stelle strisce in lunetta, perfetto a cronometro fermo, è 3/3 per lui. Capo perde palla, ne approfitta Filoni, che schiaccia e sigla il + 5. A segno anche Cannon, si accende Laganà che ferma il parziale di 7-0 e riporta i suoi sul meno uno. Per la Npc, replica Brown, che rimette la mani avanti sul match. Siamo sul 24-30.4’: Si torna in campo, Rossi insiste con Fumagalli e Zucca, che sigla due punti, ma da entrambi le parti, gli attacchi continuano a decollare. Gioco fermo per un brutta caduta di Ani, Sodini perde un altro pezzo. Si segna dalla lunga distanza, Mobio da una parte, Zucca dall’altra, siamo sul 17-18.10’: Vildera riporta avanti i suoi, Rossi mette in campo Fumagalli, bravo a pescare Cannon, fermato fallosamente, l’americano sigla il canestro del momentaneo +1. Imprecisa l’Orlandina in attacco, ma la Npc ancora non né approfitta. Pastore sullo scadere tenta il canestro dell’allungo, ma sbaglia, il primo quarto termina 12-13.7’ La difesa reatina continua a tenere bene Johnson, in fase offensiva Filoni prende iniziativa, ma non riesce ad andare a canestro. È uscita bene dal time out l’Orlandina, tornata sotto di 4 lunghezze, Rieti invece in questa fase di gioco fatica in attacco. Virata di Bellan e schiacciata di Johnson, parziale 8-0 dei siciliani, punteggio sul 10-10.3' Partenza sprint della Npc, in campo con Passera, Brown, Filoni, Cannon e capitan Vildera. I reatini calano immediatamente il 6-0, Laganà sblocca le marcature siciliane, ma Passera e Vildera aumentano il passivo e Sodini richiama i suoi in panchina. Siamo sul 10-2 per la Npc.: 7 Galipò, 9 Laganà, 11 Johnson, 12 Mobio, 14 Querci, 17 Ani, 21 Bellan, 33 Neri, 73 Donda. All: Sodini: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 98 Vujanac. All. Rossi: Radaelli, Tallon, Barbiero