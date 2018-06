di Andrea Giannini

RIETI - Due squadre reatine pronte a farsi onore alla rassegna nazionale Opes League di calcio a 5 over 40, che si terrà dal 15 al 17 giugno a Riccione. Tra partecipanti ritroviamo i reatini di Golbet, che hanno vinto il titolo Uisp over 35, e Milf Cantalice, che nella stagione appena conclusa ha partecipato allo stesso campionato Uisp.



Entrambe le squadre vogliono fare bella figura come sostiene Gianluca Patacchiola (Milf Cantalice): «Andremo a Riccione come abbiamo sempre fatto, con lo spirito del divertimento poi ovviamente la competizione ti porta a dare tutto, vedremo cosa succederà. Lo scorso anno siamo arrivati in finale perdendo per 2 a 1, quest’anno cercheremo di rifarci». Anche gli over 35 di Golbet sono molto decisi: «Andiamo per vincere o almeno per giocarcela con tutti», afferma Biagio Mazzeo.



Il torneo partirà il venerdì alle 18 quando inizieranno le sfide in contemporanea su 4 campi in erba sintetica. Si andrà avanti fino alle 23 prima di spegnere le luci, dando appuntamento a tutte le squadre al giorno successivo. La domenica è la giornata decisiva: la finale è programmata per le 13.

