Open day Asd Città di Rieti, ok anche la seconda giornata

RIETI - Grande successo per la seconda giornata di Open Day dedicata all’attività di base organizzata dall’Asd Città di Rieti 1936. Presso il centro sportivo polivalente “Gudini” di via Fratelli Cervi, la società amarantoceleste ha concluso gli Open Day per i ragazzi, dalla leva 2006 e 2007.

A dirigere l’allenamento il responsabile tecnico-organizzativo del Settore giovanile Francesco Spognardi con il mister dei portieri Fabio Cruciani, l’accompagnatore Emanuele Zanin e tecnici qualificati. Presenti anche il presidente Diego Leoncini, il dirigente Massimo Lattanzi, il direttore generale Marzio Leoncini, il tecnico della prima squadra, Costantino Fabiani. In campo tanti giovani calciatori in erba e sugli spalti parenti e familiari per una bellissima giornata trascorsa sotto il segno dello sport e del divertimento. Un settore, quello giovanile, in continua crescita numerica, qualitativa, e, soprattutto, in termini di organizzazione e formazione dei tecnici.



Il dirigente Massimo Lattanzi: «Un passo importante per riorganizzare il settore giovanile e creare un vivaio, ma anche un momento per riavvicinare i bambini e le famiglie alla squadra della loro città. L’obiettivo primario è la formazione educativa, sportiva e calcistica, partendo dai più piccoli fino alla soglia della prima squadra, creando momenti di socialità e aggregazione».