RIETI - Nel pomeriggio di lunedì 8 luglio, a partire dalle 17, al campo sportivo "Macelletto", l'Alba Sant'Elia organizza un open day per i ragazzi nati dal 2003 al 2006. L'iniziativa ha l'obiettivo di valutare la possibilità di allestire le squadre per prender parte ai campionati allievi e giovanissimi nella prossima stagione.«Vogliamo crescere e migliorare sempre di più - dichiara il dirigente Marco Ianni - ed è proprio per questo motivo che ci piacerebbe costituire anche altre formazioni giovanili oltre alla Juniores. Siamo molto motivati e ci auguriamo che l'iniziativa coinvolga tanti ragazzi desiderosi di divertirsi insieme a noi».Tutti gli interessati dovranno presentarsi accompagnati e muniti di un certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica. Per ulteriori informazioni, oltre a Marco Ianni (3460141775), è possibile contattare Stefano Valentini al 3382135503.