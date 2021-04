"Onorate questo stadio". I tifosi del Rieti incitano la squadra

RIETI - "Onorate questo stadio". È lo striscione che questa mattina, sabato 10 aprile, i tifosi del Rieti hanno affisso nella cancellata interna dello Scopigno rivolto ai calciatori della prima squadra che domani torneranno a calcare l'erba dell'impianto di gioco reatino a distanza di 196 giorni da quel Rieti-Vastese del 27 settembre scorso che, al momento, è l'unica apparizione stagionale alle pendici del Terminillo.

Poi solo Gudini, sia per gli allenamenti, che per le gare interne, a causa degli ormai noti problemi relativi al guasto della centrale termica e il successivo distacco dell'utenza idrica. Ora sembra tutto risolto e tra domani e mercoledì il Rieti affronterà prima il Real Giulianova, poi l'Atletico Fiuggi, coi tifosi che sperano in una 'doppietta' da sei punti per ricacciare indietro lo spettro dei playout.

