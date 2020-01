© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non poteva mancare di certo Rieti, una delle città italiane di Kobe, nella mappa del #OneLastShot: iniziativa che ricorderà il Black Mamba e sua figlia Gianna in tutti playground d'Italia.L'idea lanciata dal sito Baskettiamo.com, è diventata subito virale e nel capoluogo reatino è stata sposata dagli organizzatori della Willie Cup, manifestazione che tornerà a giugno, che danno l'appuntamento a tutti gli appassionati domenica 2 febbraio, nella palestra di via San Liberatore, magari proprio con la casacca giallo-viola dei Lakers, per vent'anni sulle spalle dell'icona Kobe.«Non ci siamo inventati nulla - fanno sapere dall'organizzazione - Si tratta sempre di un dramma familiare, ma noi soci dell'associazione abbiamo ritenuto che anche Rieti debba partecipare a questo evento. Si tratta di semplicissime partite, ci teniamo a ringraziare gli assessori provinciali Chiarinelli e Fratini, che hanno immediatamente risposto alla nostra richiesta».La mappa delle adesioni è in continuo aggiornamento e sta raggiungendo un numero altissimo di adesioni: ben due in provincia di Rieti, oltre all'evento di San Liberatore, si gioca anche a Poggio Mirteto. Si utilizzà l'hashtag #OneLastShot per raccogliere foto e video provenienti dai diversi campetti.