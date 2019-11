RIETI - Arresto convalidato dal gip e applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per Braulina Cozzula. Prevista ieri presso il tribunale di Rieti - davanti al giudice delle indagini preliminari, Floriana Lisena - l’udienza di convalida dell’arresto nei confronti della 42enne Braulina Cozzula, accusata dell’omicidio del marito Valerio Amadio, 44 anni, dopo avergli gettato addosso benzina e aver appiccato il fuoco.



Intanto, sul fronte investigativo di cui si sta occupando la Mobile della Questura coordinata dal dirigente Antonella Maiali, prosegue l’acquisizione di fonti di prova ed elementi di indagine a fini probatori, soprattutto relativi all’analisi circostanziata del percorso clinico della donna di origine brasiliana.



