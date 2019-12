RIETI - Rinviati gli accertamenti tecnici irripetibili relativi all’omicidio di via Dionigi, dove ha perso la vita il 44enne Valerio Amadio dopo essere stato cosparso di benzina e dato alle fiamme dalla moglie Braulina Cozzula di 42 anni, ora ricoverata e piantonata presso l’ospedale Sant’Eugenio.



Intanto, martedì sarà svolta l’autopsia sul corpo del marito per stabilire cause, modalità e mezzi che hanno portato al decesso e soprattutto per valutare se possa essere stato in qualche modo stordito con un colpo alla nuca prima del drammatico epilogo di quella lite.



