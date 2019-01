RIETI - Si è chiuso oggi alla Camera di Commercio di Rieti, il “Road Show Bando Sisma 2018”. Gli appuntamenti, organizzati dalla Regione Lazio e Lazio Innova, si sono svolti anche nei giorni scorsi ad Amatrice, Leonessa, Posta, Cittaducale, Antrodoco, per illustrare le nuove opportunità per le imprese del cratere con una partecipazione di 350 imprese agli incontri. Il Presidente di Lazio Innova Paolo Orneli, ha presentato il nuovo bando che stanzia 4,8 milioni di euro per il sostegno agli investimenti delle imprese, prevedendo un contributo a fondo perduto a fronte di investimenti da 20mila fino a 1,5 milioni di euro. L’avviso, gestito da Lazio Innova tramite la piattaforma GeCoWeb, rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2019 con una assegnazione dei fondi con procedura “a graduatoria”. Ultimo aggiornamento: 18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA